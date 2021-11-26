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Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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У шотландцев есть большой козырь. Маркевич оценил шансы Украины поехать на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
26 ноября, 20:44
Бывший глава Комитета сборных Украины Мирон Маркевич считает, что нашей команде повезло со жребием

Украине повезло со жребием, считает Мирон Маркевич / Фото: Коллаж: Сегодня

Но это не означает, что путевка на Мундиаль уже в кармане футболистов "сине-желтой" дружины. Там более команде Петракова предстоит играть на выезде.

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"Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс – Австрия – вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока – болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на "втором этаже". Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира", – сказал Маркевич в интервью Meta-ratings.

Украина сыграет с Шотландией в гостях

Напомним, что 26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Соперником сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф стала команда Шотландии.

Если украинцы пройдут в финал, то встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия. И тоже сыграют на выезде.

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Базовая дата полуфиналов – 24 марта, финалов – 29 марта 2022 года.