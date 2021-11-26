У шотландцев есть большой козырь. Маркевич оценил шансы Украины поехать на ЧМ-2022

Но это не означает, что путевка на Мундиаль уже в кармане футболистов "сине-желтой" дружины. Там более команде Петракова предстоит играть на выезде.

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"Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс – Австрия – вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока – болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на "втором этаже". Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира", – сказал Маркевич в интервью Meta-ratings.