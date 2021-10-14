У Шевченка такого не було: Калиниченко назвав головний мінус Петракова

Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

Ексгравець збірної України Максим Калиниченко назвав тренерською поразкою домашню нічию 1:1 з Боснією у відбірковому матчі ЧС-2022 у Львові.

"Я не обмовився, для мене ця нічия видається як поразка. Тренерська поразка. Поразка тренерського штабу. Саме штаб повинен впливати на ухвалення ключових, доленосних рішень в матчі. І того, що було у Шевченка, нема у Петракова. Рівень професіоналізму помічників просто не порівняти, хай пробачать мене фахівці, що входять до штабу нині", – написав у себе в Telegram Калиниченко.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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"Що я можу сказати про рівень, наприклад, тренера, який, зі слів самого Петракова, пропонував йому ще раніше (ніж на 72-й хвилині) замінити Шапаренка. Шапаренка, на якому тримався весь креатив збірної".

Україна втратила перемогу над Боснією – 1:1 / Фото: Getty Images

"Усім було важко. Футбол, в принципі, важка гра, там втомлюються. Не можна відразу взяти і прибрати всіх лідерів команди на підставі того, що їм важко. Яремчук був готовий грати далі, я впевнений. Але гаразд, ти вирішив його зняти, але чому замість нього вийшов Сікан? Чому не Довбик? Потужний Довбик, який в умовах зниження креативності у команди в цілому міг хоча б десь елементарно втекти, протиснути".

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

"Ну, і тут ми підходимо до головного – відсутності в складі Маліновського. Коли тренер змінює креативного центрального півзахисника на оборонного, це неминуче дає сигнал команді – нам головне не програти. Це психологія, від неї не піти. А ось із тим, що Петраков сказав, що йому не було кого випускати на цю позицію, я згоден. Але не тому, що справді нікого, а тому що розкидатися такими футболістами, як Маліновський, тренер не має права. І доказ цього ми побачили досить швидко", – додав Калиниченко.

Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

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Нагадаємо, серед асистентів Андрія Шевченка були Андреа Мальдера, Мауро Тассотті, Андреа Адзалін, Педро Хара і Олександр Шовковський.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Помічниками Олександра Петракова в збірній України є Олександр Шовковський, Іван Баштовий, Андрій Анненков, В'ячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев і Авраам Кампомар.

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Додамо, що шанси на друге місце в групі і потрапляння до плей-оф у збірної України ще залишаються. За певних умов нам може вистачити навіть нічиєї у виїзній грі з Боснією 16 листопада.