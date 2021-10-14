У Шевченко такого не было: Калиниченко назвал главный минус Петракова

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко назвал тренерским поражением домашнюю ничью 1:1 с Боснией в отборочном матче ЧМ-2022 во Львове.

"Я не оговорился, для меня эта ничья выглядит как поражение. Тренерское поражение. Поражение тренерского штаба. Именно штаб должен влиять на принятие ключевых, судьбоносных решений в матче. И того, что было у Шевченко, нет у Петракова. Уровень профессионализма помощников просто несопоставим, да простят меня специалисты, входящие в штаб ныне", – написал у себя в Telegram Калиниченко.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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"Что я могу сказать об уровне, например, тренера, который, со слов самого Петракова, предлагал ему еще раньше (чем на 72-й минуте) заменить Шапаренко. Шапаренко, на котором держался весь креатив сборной".

Украина упустила победу над Боснией – 1:1 / Фото: Getty Images

"Всем было тяжело. Футбол, в принципе – тяжелая игра, там устают. Нельзя в одночасье взять и убрать всех лидеров команды на основании того, что им тяжело. Яремчук был готов играть дальше, я уверен. Но хорошо, ты решил его снять, но почему вместо него вышел Сикан? Почему не Довбик? Мощный Довбик, который в условиях снижения креативности у команды в целом мог хотя бы где-то элементарно убежать, продавить".

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

"Ну, и тут мы подходим к главному – отсутствию в составе Малиновского. Когда тренер меняет креативного центрального полузащитника на оборонительного, это неминуемо дает сигнал команде – нам главное не проиграть. Это психология, от нее не уйти. А вот с тем, что Петраков сказал, что ему некого было выпускать на эту позицию, я согласен. Но не потому, что действительно некого, а потому что разбрасываться такими футболистами, как Малиновский, тренер не имеет права. И доказательство этого мы увидели достаточно быстро", – добавил Калиниченко.

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

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Напомним, среди ассистентов Андрея Шевченко были Андреа Мальдера, Мауро Тассотти, Андреа Адзалин, Педро Хара и Александр Шовковский.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Помощниками Александра Петракова в сборной Украины являются Александр Шовковский, Иван Баштовой, Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Авраам Кампомар.

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Добавим, что шансы на второе место в группе и попадание в плей-офф у сборной Украины все еще остаются. При определенных раскладах нам может хватить даже ничьей в выездной игре с Боснией 16 ноября.