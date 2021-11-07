У нього стиль Мейвезера, чекаємо на олімпійське золото! Прогноз для української сенсації ЧС

Мейвезер і Захарєєв / Фото: Getty Images

Напередодні українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу серед любителів у Белграді, здолавши у поєдинку за золото у ваговій категорії 71 кг росіянина Вадима Мусаєва.

А 2024-го Захарієву до снаги стати олімпійським чемпіоном Парижа.

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Таку заяву зробив екснаставник збірної України з боксу Дмитро Сосновський, який порівняв 19-річного Захарєєва із найбагатшим боксером світу – доларовим мільярдером Флойдом Мейвезером.

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

"Приємно, що Захареєв виправдовує мої сподівання. Раніше я стверджував, що на Одещині виховали дуже сильного атлета Юрія Захарєєва, який боксує в стилі непереможного американця Флойда Мейвезера".

Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

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"Захарєєв – міцний фізично, у нього чудова реакція. Поцілити в Юрія дуже складно. Він креативний на початковій стадії атак. Вміє тримати удар, коли пропускає, прагне одразу відповісти серіями, щоб надолужити втрачене", – наводить слова Сосновського Meta-ratings.

Юрій Захарєєв

"Серед його шести поєдинків на ЧС у Белграді мені найбільше запам'ятався бій за вихід до півфіналу – з казахом Асланбеком Шимбергеновим, який чинив опір. Перемога Захарєєва у фіналі над росіянином Вадимом Мусаєвим сумнівів не викликала".

Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

"Важливо, що Юрій швидко прогресує. Саме із ним можна пов'язувати надії на олімпійське золото", – вважає Сосновський.

Раніше ми писали, що за золото ЧС-2021 Захарєєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн гривень.

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Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

При цьому у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.

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