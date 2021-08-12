13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У Мессі крутіша зарплата, ніж ви думали! З'явилися нові цифри

Олег Люлька
12 серпня, 10:59
Дані, опубліковані сьогодні французькими медіа, істотно відрізняються від тих, які звучали раніше. Ліонель уже отримав величезні гроші, а отримає ще більше

Ліонель Мессі в ПСЖ / Фото: Instagram

Стали відомі нові подробиці контракту Ліонеля Мессі з ПСЖ, укладеного на два роки з можливістю продовження ще на один.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо стверджував, що Мессі отримуватиме в ПСЖ 35 млн євро на рік.

Однак виявилося, що зарплата 34-річного аргентинця вища. За даними Le Parisien, 6-разовий володар "Золотого м'яча" за рік виступів у ПСЖ отримуватиме 41 млн євро чистими.

Крім того, за сам перехід до Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений бонус у розмірі 40 млн євро.

Разом 122 млн євро за два роки. І це – не рахуючи премії, якщо Лео виграє Лігу чемпіонів з ПСЖ або візьме ще один "Золотий м'яч".

Як повідомляє Le Parisien, Мессі буде найоплачуванішим гравцем в історії чемпіонату Франції, обійшовши одноклубника Неймара з його річною зарплатнею 36,8 млн євро.

Реклама

Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі слізьми покинув "Камп Ноу".

Ліонель Мессі плаче під час прощання з Барселоною / Фото: Reuters

Реклама