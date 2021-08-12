У Мессі крутіша зарплата, ніж ви думали! З'явилися нові цифри

Ліонель Мессі в ПСЖ / Фото: Instagram

Стали відомі нові подробиці контракту Ліонеля Мессі з ПСЖ, укладеного на два роки з можливістю продовження ще на один.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо стверджував, що Мессі отримуватиме в ПСЖ 35 млн євро на рік.

Однак виявилося, що зарплата 34-річного аргентинця вища. За даними Le Parisien, 6-разовий володар "Золотого м'яча" за рік виступів у ПСЖ отримуватиме 41 млн євро чистими.

Крім того, за сам перехід до Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений бонус у розмірі 40 млн євро.

Разом 122 млн євро за два роки. І це – не рахуючи премії, якщо Лео виграє Лігу чемпіонів з ПСЖ або візьме ще один "Золотий м'яч".

Як повідомляє Le Parisien, Мессі буде найоплачуванішим гравцем в історії чемпіонату Франції, обійшовши одноклубника Неймара з його річною зарплатнею 36,8 млн євро.

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Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі слізьми покинув "Камп Ноу".