Усик покладе Кличка! Тренер поставив хрест на поверненні легенди

Кличко VS Усик. Хто переможе? / Фото: Колаж: Сьогодні
Відповідь на це питання спробував дати колишній тренер обох наших чемпіонів – Джеймс Алі Башир. Раніше він назвав найнебезпечніших суперників для Ломаченка.
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Як ми знаємо, Кличко мріє про повернення на ринг заради рекорду Джорджа Формана. Але чи зможе він конкурувати із нинішнім лідером хевівейту?
"Усик був би надважким випробуванням у його 46 років. Це було б дуже складно. Усик – це дилема. Він не може просто повернутися до рингу і боксувати з Усиком.
Усик скрізь, він всюди, і він має удар. Люди в медіа кажуть, що Усик не має сильного удару для хевівейту.
Що я кажу таким людям: "Запитайте про це в Ентоні Джошуа і Тоні Беллью. Запитайте, чи має він удар, і вони вам скажуть щось інше", – розповів Башир Youtube-каналу Тайк Майсон.
Поки що Кличко штурмує телебачення. Він знявся у німецькому реаліті-шоу, де тікав від слідчих на водному мотоциклі, його наздоганяли вертольотом.