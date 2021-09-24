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2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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У Джошуа потужний удар правою! Мер Києва попередив Усика

Любомир Луканюк
24 вересня, 15:34
Вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко назвав сильні сторони Ентоні Джошуа перед боєм з Олександром Усиком у Лондоні

Віталій Кличко буде у Лондоні на боксерському вечері

Завтра ввечері на футбольній арені Тоттенгема буде гаряче. Супербій у суперважкій вазі. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF британець Ентоні Джошуа зустрічається з претендентом з України Олександром Усиком.

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Поєдинок відвідає Вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC, мер Києва, Віталій Кличко.

"Це буде найскладніший поєдинок у кар'єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався.

Шанси? Все залежить від нього – від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його ростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа – вищий за Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами у довжині рук і володінні потужним ударом правою", – цитує Кличка сайт Meta-ratings.com.ua.

Раніше Володимир Кличко висловився про майбутній бій: "Чекаю війни".

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До речі, на пресконференції, присвяченій бою, Усик здивував. На питання він відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті зазвичай спілкується російською.

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