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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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У Джошуа мощный удар правой! Мэр Киева предупредил Усика

Любомир Луканюк
24 сентября, 15:34
Вечный чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко назвал сильные стороны Энтони Джошуа перед боем с Александром Усиком в Лондоне

Виталий Кличко будет в Лондоне на боксерском вечере

Завтра вечером на футбольной арене Тоттенхэма будет горячо. Супербой в супертяжелом весе. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF британец Энтони Джошуа встречается с претендентом из Украины Александром Усиком.

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Поединок посетит Вечный чемпион мира по боксу по версии WBC, мэр Киева, Виталий Кличко.

"Это будет самый сложный поединок в карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался.

Шансы? Все зависит от него – от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа – выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой", – цитирует Кличко сайт Meta-ratings.com.ua.

Ранее Владимир Кличко высказался о предстоящем бое: "Жду войну".

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Кстати, на пресс-конференции, посвященной бою, Усик удивил. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни обычно общается на русском.

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