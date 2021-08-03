У Беленюк проблема, яка може перешкодити йому взяти "золото" Олімпіади

У дворазового чемпіона світу негаразди зі здоров'ям перед поєдинком за золоту медаль Ігор в Токіо, який відбудеться в середу. Але українець налаштовується на перемогу

Жан Беленюк на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

У середу, 4 серпня, Жан Беленюк може принести Україні олімпійське "золото" в греко-римській боротьбі. Суперником спортсмена-депутата в фіналі вагової категорії до 87 кг буде срібний призер ЧС-2019 угорець Віктор Лорінц.

Однак боротися у фіналі Беленюк буде не тільки з угорцем, а й з власною травмою, подробиці якої, втім, Жан поки не хоче розкривати. Однак раніше, в півфінальній сутичці, він схопився за плече.

"Дуже важкий шлях. Я вам скажу, що це стосується не тільки боротьби в Токіо, а й підготовки. Є деякі нюанси, які спіткали нас в процесі. Чи турбує плече? Я вже потім розповім, що було. Не хочу в процесі змагань висвітлювати цю інформацію. Добре, що я наразі є тут", – заявив Беленюк у коментарі UA:Перший

Жан Беленюк / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Беленюк уже боровся у фіналі Олімпійських ігор – в Ріо-2016 його засудили в поєдинку з росіянином Давітом Чакветадзе, і українець тоді залишився зі "сріблом".

Нині Жан розраховує додати до нього олімпійське "золото".

"З угорцем Віктором Лорінцем ми зустрічалися разів десять і я жодного разу не програв. Сподіваюся, так буде і в середу", – каже Беленюк

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