У Беленюка проблема, которая может помешать ему взять "золото" Олимпиады

Жан Беленюк на Играх в Токио / Фото: Reuters
В среду, 4 августа, Жан Беленюк может принести Украине олимпийское "золото" в греко-римской борьбе. Соперником спортсмена-депутата в финале весовой категории до 87 кг будет серебряный призер ЧМ-2019 венгр Виктор Лоринц.
Однако бороться в финале Беленюку предстоит не только с венгром, но и с собственной травмой, подробности которой, впрочем, Жан пока не хочет раскрывать. Однако ранее, в полуфинальной схватке, он схватился за плечо.
"Очень трудный путь. Я вам скажу, что это касается не только борьбы в Токио, но и подготовки. Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Беспокоит ли плечо? Я уже потом расскажу, что было. Не хочу в процессе соревнований освещать эту информацию. Хорошо, что я на данный момент здесь есть", – заявил Беленюк в комментарии UA:Перший
Жан Беленюк / Фото: Reuters
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Напомним, Беленюк уже боролся в финале Олимпийских игр – в Рио-2016 его засудили в поединке с россиянином Давитом Чакветадзе, и украинец тогда остался с "серебром".
Сейчас Жан рассчитывает добавить к нему олимпийское "золото".
"С венгром Виктором Лоринцем мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду", – говорит Беленюк
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