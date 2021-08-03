У Беленюка проблема, которая может помешать ему взять "золото" Олимпиады

У двукратного чемпиона мира нелады со здоровьем перед поединком за золотую медаль Игр в Токио, который состоится в среду. Но украинец настраивается на победу

Жан Беленюк на Играх в Токио / Фото: Reuters

В среду, 4 августа, Жан Беленюк может принести Украине олимпийское "золото" в греко-римской борьбе. Соперником спортсмена-депутата в финале весовой категории до 87 кг будет серебряный призер ЧМ-2019 венгр Виктор Лоринц.

Однако бороться в финале Беленюку предстоит не только с венгром, но и с собственной травмой, подробности которой, впрочем, Жан пока не хочет раскрывать. Однако ранее, в полуфинальной схватке, он схватился за плечо.

"Очень трудный путь. Я вам скажу, что это касается не только борьбы в Токио, но и подготовки. Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Беспокоит ли плечо? Я уже потом расскажу, что было. Не хочу в процессе соревнований освещать эту информацию. Хорошо, что я на данный момент здесь есть", – заявил Беленюк в комментарии UA:Перший

Жан Беленюк / Фото: Reuters

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Напомним, Беленюк уже боролся в финале Олимпийских игр – в Рио-2016 его засудили в поединке с россиянином Давитом Чакветадзе, и украинец тогда остался с "серебром".

Сейчас Жан рассчитывает добавить к нему олимпийское "золото".

"С венгром Виктором Лоринцем мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду", – говорит Беленюк

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