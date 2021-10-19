19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ти не воїн! Ф'юрі опустив Джошуа після поразки від Усика

Олег Люлька
19 жовтня, 10:31
Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Фюрі, дорікнув Ентоні Джошуа в тому, що той безвольно програв Олександру Усику. Ей-Джею поставили в приклад Деонтея Вайлдера

Джошуа, Ф'юрі та Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Поразки бувають різними.

Деонтей Вайлдер після програшу Тайсону Ф'юрі може собою пишатися.

Реклама

А Ентоні Джошуа після фіаско в бою з Олександром Усиком має бути соромно.

Таку заяву зробив батько Тайсона Ф'юрі – Джон.

"Вам достатньо подивитися на мову тіла Джошуа після бою з Усиком, на його поведінку на табуретці. Воїни так не поводяться. Якщо ви подивитеся на бій Тайсона з Вайлдером, то там Деонтей опустив голову, щоб сказати: "Я віддав усі сили, більше не можу". Вайлдер просто був у повній відключці".

Реклама

"У Джошуа ж не було жодних емоцій, які свідчать про те, що йому некомфортно".

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Реклама

"Вайлдер бився хоробро, у нього взагалі не залишилося сил. По-моєму, він був у напівпритомному стані, коли сидів на табуретці. Позаяк Джошуа нічого не намагався зробити, просто проковтнув усе це".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"У Джошуа не було чи то бажання, чи то волі – навіть четвертої частини, якщо порівнювати з Вайлдером або моїм сином", – наводить слова Джона Ф'юрі Fightnews.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, табір Циганського короля запропонував Джошуа відійти в бік, щоб дати Ф'юрі й Усику вже навесні побитися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Але Джошуа від такої пропозиції відмовився. Його повторний поєдинок з Усиком має відбутися до 25 квітня. Фаворитом на місце проведення знову називають Лондон.

Читайте також:

Реклама