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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
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Минай --
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Ты не воин! Фьюри опустил Джошуа после поражения от Усика

Олег Люлька
19 октября, 10:31
Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фюри, упрекнул Энтони Джошуа в том, что тот безвольно проиграл Александру Усику. Эй-Джею поставили в пример Деонтея Уайлдера

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Поражения бывают разными.

Деонтей Уайлдер после проигрыша Тайсону Фьюри может собой гордиться.

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А вот Энтони Джошуа после фиаско в бою с Александром Усиком должно быть стыдно.

Такое заявление сделал отец Тайсона Фьюри – Джон.

"Вам достаточно посмотреть на язык тела Джошуа после боя с Усиком, на его поведение на табуретке. Воины так себя не ведут. Если вы посмотрите на бой Тайсона с Уайлдером, то там Деонтей сильно опустил голову, чтобы сказать: "Я отдал все силы, больше не могу". Уайлдер просто был в полной отключке".

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"У Джошуа же не было никаких эмоций, свидетельствующих о том, что ему некомфортно".

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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"Уайлдер дрался храбро, у него вообще не осталось сил. По-моему, он был в полусознательном состоянии, когда сидел на табуретке. Тогда как Джошуа ничего не пытался сделать, просто проглотил все это".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"У Джошуа не было то ли желания, то ли воли – даже четвертой их части, если сравнивать с Уайлдером или моим сыном", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Напомним, лагерь Цыганского короля предложил Джошуа отойти в сторонку, чтобы дать Фьюри и Усику уже весной подраться за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Но Джошуа от этого предложения отказался. Его повторный поединок с Усиком должен состояться до 25 апреля. Фаворитом на место проведения снова называют Лондон.

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