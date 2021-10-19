Ты не воин! Фьюри опустил Джошуа после поражения от Усика

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня
Поражения бывают разными.
Деонтей Уайлдер после проигрыша Тайсону Фьюри может собой гордиться.
А вот Энтони Джошуа после фиаско в бою с Александром Усиком должно быть стыдно.
Такое заявление сделал отец Тайсона Фьюри – Джон.
"Вам достаточно посмотреть на язык тела Джошуа после боя с Усиком, на его поведение на табуретке. Воины так себя не ведут. Если вы посмотрите на бой Тайсона с Уайлдером, то там Деонтей сильно опустил голову, чтобы сказать: "Я отдал все силы, больше не могу". Уайлдер просто был в полной отключке".
"У Джошуа же не было никаких эмоций, свидетельствующих о том, что ему некомфортно".
"Уайлдер дрался храбро, у него вообще не осталось сил. По-моему, он был в полусознательном состоянии, когда сидел на табуретке. Тогда как Джошуа ничего не пытался сделать, просто проглотил все это".
"У Джошуа не было то ли желания, то ли воли – даже четвертой их части, если сравнивать с Уайлдером или моим сыном", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews.
Напомним, лагерь Цыганского короля предложил Джошуа отойти в сторонку, чтобы дать Фьюри и Усику уже весной подраться за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Но Джошуа от этого предложения отказался. Его повторный поединок с Усиком должен состояться до 25 апреля. Фаворитом на место проведения снова называют Лондон.
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