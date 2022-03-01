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Зальцбург --
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Спортинг --
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Шахтар --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Ти – дно. Пішов на х*й! Польський легіонер Динамо написав російському колезі

Максим Мельник
1 березня, 20:00
Захисник киян Томаш Кендзьора написав емоційний пост Дмитру Тарасову, який ігнорує війну в Україні

Кендзьора в шоці від позиції Тарасова / Фото: Колаж: Сьогодні

Напад Росії на Україну нікого не залишив байдужим. Висловився з цього приводу і футболіст Динамо Томаш Кендзьора.

Поляк звернувся до колишнього гравця збірної Росії Дмитра Тарасова, який досі не помічає страшної трагедії.

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"Ти – просто дно людина. Не знаєш, що у нас в Україні коїться. Пішов ти на х*й.

Сподіваюся, прочитаєш це повідомлення. Усі люди, які підтримують російських окупантів у війні, – йдіть ви всі на х*й", – написав Кендзьора в особистому повідомленні Тарасову.

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images

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