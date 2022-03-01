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Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Ты – дно. Пошел на х*й! Польский легионер Динамо написал российскому коллеге

Максим Мельник
1 марта, 20:00
Защитник киевлян Томаш Кендзера написал эмоциональный пост Дмитрию Тарасову, который игнорирует войну в Украине

Кендзера в шоке от позиции Тарасова / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападение России на Украину никого не оставило равнодушным. Высказался по этому поводу и футболист Динамо Томаш Кендзера.

Поляк обратился к бывшему игроку сборной России Дмитрию Тарасову, который до сих пор не замечает страшной трагедии.

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"Ты – просто дно человек. Не знаешь, что у нас в Украине творится. Пошел ты на х*й.

Надеюсь, прочитаешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, – идите вы все на х*й", – написал Кендзера в личном сообщении Тарасову.

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images

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