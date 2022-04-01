"Тварюки! Усе зіпсували і на*рали!" – дружина Усика показала будинок після візиту руського миру

Будинок Усика постраждав від оккупантів / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram usykkate1

Родина Олександра Усика стала однією з численних жертв "руського миру" . Його будинок у Ворзелі нещодавно був окупований рашистськими військовими. Зараз же у дворі сім'ї порожнеча та суцільна розруха.

Будинок Усика після окупації російськими військовими / Фото: Instagram usykkate1

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Про це повідомила дружина українського чемпіона світу з боксу Катерина Усик. Фотографією двору, ораного військовою технікою, дружина українського боксера опублікувала в Instagram . І як у більшості своїх постів не підбирала виразів на адресу російських орків:

"Руський мир!!! Заїхав і до мене!!! Тварини!!! Просто все зіпсували, на*рали, як завжди!!!"

Катерина Усик веде активну інформаційну війну проти окупантів. Її постійні пости у соціальних мережах призвели до того, що аккаунт дружини боксера заблокували . Чому вона була навіть рада.

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Олександр Усик не боїться ділитися своїми секретами / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик – в магазин, дружина – на мітинг / Фото: Колаж: Сьогодні

Нині родина перебуває у Празі, де Олександр Усик розпочав підготовку до наступного бою. Промоутер боксера Олександр Красюк веде активну фазу переговорів про бій-реванш з Ентоні Джошуа. А ось сам чемпіон заявив, що після поєдинку повернеться до України.