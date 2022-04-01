"Твари! Все испортили и на*рали!" – жена Усика показала дом после визита русского мира

Дом Усика пострадал от оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram usykkate1

Семья Александра Усика стала одной из многочисленных жертв "русского мира". Его дом в Ворзеле был недавно оккупирован рашистскими военными. Сейчас же во дворе семьи пустота и сплошная разруха.

Дом Усика после оккупации российскими военными / Фото: Instagram usykkate1

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Об этом сообщила жена украинского чемпионами мира по боксу Екатерина Усик. Фотографией, вспаханного военной техникой, двора супруга украинского боксера опубликовала в Instagram. И как в большинстве своих постов не подбирала выражений в адрес российских орков:

"Русский мир!!! Заехал и ко мне!!! Твари!!! Просто все испортили, на*срали, как всегда!!!"

Екатерина Усик ведет активную информационную войну против оккупантов. Ее неоднократные посты в социальных сетях начали привели к тому, что аккаунт супруги боксера заблокировали. Чему она была даже рада.

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Александр Усик не боится делиться своими секретами / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик – в магазин, жена – на митинг / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас семья находится в Праге, где Александр Усик начал подготовку к следующему бою. Промоутер Александр Красюк ведет активную фазу переговоров о бое-реванше с Энтони Джошуа. А вот сам чемпион заявил, что после поединка вернется в Украину.