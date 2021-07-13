Турнір під Мессі: переможців Євро і Кубка Америки можуть звести в матчі за Суперкубок світу

У Південній Америці вирішили з'ясувати, хто сильніший: переможець Євро-2020 або краща команда Кубка Америки. Поєдинок межу Італією і Аргентиною можуть провести у 2022 році

Італія і Аргентина можуть розіграти Суперкубок світу / Фото: REUTERS

Ліонель Мессі нарешті виграв перший трофей зі збірною Аргентини і зразу може отримати ще одну можливість. Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) виступила з ідеєю провести поєдинок між переможцем Євро-2020 збірної Італії і володарем Кубка Америки збірної Аргентини за своєрідний Суперкубок світу.

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Раніше найсильніші команди континентальних чемпіонатів зустрічалися на Кубку Конфедерацій, але в 2017 році турнір був скасований, а замість нього будуть проводити клубний чемпіонат світу за новим форматом.

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Журналіст Луїс Мазаріегос, який опублікував в Twitter інформацію про потенційний поєдинок, припустив, що в 2021 році навряд чи з'явиться можливість зустрічі через календар, але його можна буде провести в 2022 році.

До речі, в грудні 2022 року відбудеться чемпіонат світу в Катарі. Так що Італія та Аргентина отримають можливість зустрітися на полі і без матчу за Суперкубок.

Раніше ми писали, що Мессі присвятив Марадоні перемогу на Кубку Америки. Знаменитий аргентинський футболіст після першого трофея зі збірною згадав і свого великого попередника, і всіх своїх співвітчизників.