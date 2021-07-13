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Петиція про перегравання фіналу Євро-2020 збирає голоси божевільними темпами

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 липня, 09:24
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Англійські вболівальники впевнені, що фінальний поєдинок міг би скластися по-іншому, якби арбітр видалив Джорджо К'єлліні за фол проти Букайо Сака
Вболівальники незадоволені, що арбітр не вилучив К'єлліні
Вболівальники незадоволені, що арбітр не вилучив К'єлліні / Фото: Reuters

Британські вболівальники створили петицію з вимогою переграти фінал Євро-2020. Нагадаємо, збірна Англії програла команді Італії в серії пенальті.

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Фанати вважають, що поєдинок міг би завершитися інакше, якби головний арбітр зустрічі Бйорн Кейперс показав італійському захисникові Джорджо К'єлліні червону картку за відвертий фол проти Букайо Сака на останніх хвилинах основного часу.

За короткий час петиція про перегравання фіналу Євро-2020 зібрала 87 тисяч підписів і їх кількість постійно зростає. Для розгляду петиції потрібно зібрати 150 тисяч підписів.

Раніше ми писали, що італійські футболісти поглумилися над англійською піснею після перемоги на Євро-2020. Захисник Леонардо Бонуччі і хавбек Жоржинйо занадто довго слухали байки про те, що футбол повертається додому і емоційно висловилися про це.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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