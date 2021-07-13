Петиція про перегравання фіналу Євро-2020 збирає голоси божевільними темпами

Англійські вболівальники впевнені, що фінальний поєдинок міг би скластися по-іншому, якби арбітр видалив Джорджо К'єлліні за фол проти Букайо Сака

Вболівальники незадоволені, що арбітр не вилучив К'єлліні / Фото: Reuters

Британські вболівальники створили петицію з вимогою переграти фінал Євро-2020. Нагадаємо, збірна Англії програла команді Італії в серії пенальті.

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Фанати вважають, що поєдинок міг би завершитися інакше, якби головний арбітр зустрічі Бйорн Кейперс показав італійському захисникові Джорджо К'єлліні червону картку за відвертий фол проти Букайо Сака на останніх хвилинах основного часу.

За короткий час петиція про перегравання фіналу Євро-2020 зібрала 87 тисяч підписів і їх кількість постійно зростає. Для розгляду петиції потрібно зібрати 150 тисяч підписів.

Раніше ми писали, що італійські футболісти поглумилися над англійською піснею після перемоги на Євро-2020. Захисник Леонардо Бонуччі і хавбек Жоржинйо занадто довго слухали байки про те, що футбол повертається додому і емоційно висловилися про це.