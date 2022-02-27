8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Боягузи! Озвучені санкції ФІФА проти Росії

Павло Василенко
27 лютого, 22:38
Міжнародна федерація футболу так і не ризикнула відлучити агресора від змагань під своєю егідою – поки що...

Інфантіно поки не викинув Путіна на футбольний смітник / Фото: Getty Images

ФІФА ввела перші санкції щодо Росії через повномасштабне вторгнення до України. Уболівальники в Мережі вже встигли назвати їх боягузливими.

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Отже, як повідомляє офіційний сайт ФІФА, на території Росії не проводитимуться міжнародні турніри. Домашні матчі команд країни-агресора відбуватимуться на нейтральних полях та без глядачів.

Асоціація, що представляє Росію, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російська футбольна спілка (РФС)", а не "Росія".

У матчах за участю російських команд не використовуватимуться прапор чи гімн Росії – за аналогією з Олімпіадами у Токіо та Пекіні.

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ФІФА / Фото: Reuters

Російські клоуни / Фото: Getty Images

При цьому ФІФА перебуває на зв'язку з МОК та УЄФА і може запровадити додаткові санкції – включно з виключенням агресора зі змагань, якщо ситуація в Україні швидко не зміниться.

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Нагадаємо, раніше Польща, Чехія та Швеція заявили, що за жодних умов не гратимуть з агресором у плей-оф за вихід на ЧС-2022 – 24 та 29 березня.

ФІФА "прийняла до уваги їхні позиції і залишатиметься з ними в тісному контакті, щоб спільно шукати відповідні та прийнятні рішення".

Тобто матч РФС – Польща 24 березня, наразі, залишається у календарі ФІФА.

Невже так званий орден дружби, яким Путін 2019 року нагородив президента ФІФА Джанні Інфантіно, досі зігріває серце останнього?