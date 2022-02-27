8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Трусы! Озвучены санкции ФИФА против России

Павел Василенко
27 февраля, 22:38
Международная федерация футбола так и не рискнула отлучить агрессора от соревнований под своей эгидой – пока что...

Инфантино пока не выбросил Путина на футбольную помойку / Фото: Getty Images

ФИФА ввела первые санкции в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Болельщики в Сети уже успели назвать их трусливыми.

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Итак, как сообщает официальный сайт ФИФА, на территории России не будут проводиться международные турниры. Домашние матчи команд страны-агрессора будут проходить на нейтральных полях и без зрителей.

Ассоциация, представляющая Россию, должна будет участвовать в любых соревнованиях под названием "Российский футбольный союз (РФС)", а не "Россия".

В матчах с участием российских команд не будут использоваться флаг или гимн России – по аналогии с Олимпиадами в Токио и Пекине.

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ФИФА / Фото: Reuters

Российские клоуны / Фото: Getty Images

При этом ФИФА находится на связи с МОК и УЕФА и может ввести дополнительные санкции вплоть до исключения агрессора из соревнований, если ситуация в Украине быстро не изменится.

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Напомним, ранее Польша, Чехия и Швеция заявили, что ни при каких условиях не будут играть с агрессорами в плей-офф за выход на ЧМ 24 и 29 марта.

ФИФА "приняла к сведению их позиции и будет оставаться с ними в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения".

Чего ждать-то? Неужели так называемый орден дружбы, которым Путин в 2019-м наградил президента ФИФА Джанни Инфантино, так сильно греет последнего?