27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тролінг 99-го рівня: чому найдорожчий форвард МЮ має прізвисько 007

Сергій Шаховець
26 жовтня, 20:07
Вінгер англійського Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо ніяк не може перервати свою безгольову серію, за що отримав смішне прізвисько від телевізійників

Найдорожчий нападник МЮ Джейдон Санчо отримав прізвисько 007 / Фото: Колаж: Сьогодні

Телеканал Sky Sport жорстко знущався з футболіста МЮ Санчо, порівнявши його з культовим персонажем Джеймсом Бондом, відомим як агент 007.

Читайте також: Чи не вміє програвати? Роналду грубо порушив правила на гравця Ліверпуля, спровокувавши бійку

Реклама

Під час ефіру ведучі телеканалу пожартували з футболіста, порівнявши статистику Санчо з кодовим номером Бонда .

"Вони звуть мене 007: 0 голів, 0 асистів, 7 ігор", – підписали автори сюжету текст на екрані.

Справді, у семи зіграних матчах англійської Прем'єр-ліги Джейдон не зміг зробити жодної результативної дії.

Реклама

Нагадаємо, що вихованець Вотфорда та Манчестер Сіті перейшов до складу "червоних дияволів" з дортмундської Борусії влітку 2021 року за 85 мільйонів євро. Наразі його трансферна вартість, за даними Transfermarkt становить 90 млн.

Реклама

Санчо, разом з португальцем Бруно Фернандеш є найдорожчими футболістами Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що у недавньому поєдинку АПЛ "червоні дияволи" зганьбилися на Олд Траффорд, програвши Ліверпулю 0:5. Цей розгром Джейдон Санчо спостерігав із лави запасних.