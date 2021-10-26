Троллинг 99-го уровня: почему самый дорогой форвард МЮ носит прозвище 007

Самый дорогой нападающий МЮ Джейдон Санчо получил прозвище 007 / Фото: Коллаж: Сегодня

Телеканал Sky Sport жестко поиздевался над футболистом МЮ Санчо, сравнив его с культовым персонажем Джеймсом Бондом, известным как агент 007.

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Во время эфира, ведущие телеканала подшутили над футболистом, сравнив статистику Санчо с кодовым номером Бонда.

"Они зовут меня 007: 0 голов, 0 ассистов, 7 игр", – подписали авторы сюжета текст на экране.

Действительно, в семи сыгранных матчах английской Премьер-лиги Джейдон не смог сделать ни одного результативного действия.

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Напомним, что воспитанник Уотфорда и Манчестер Сити перешел в состав "красных дьяволов" из дортмундской Боруссии летом 2021 года за 85 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt составляет 90 млн.

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Санчо, вместе с португальцем Бруно Фернандешем являются самыми дорогостоящими футболистами Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в недавнем поединке АПЛ "красные дьяволы" опозорились на Олд Траффорд, проиграв Ливерпулю 0:5. Этот разгром Джейдон Санчо наблюдал со скамейки запасных.