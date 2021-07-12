Троє українців потрапили до числа найгірших гравців Євро-2020

Аналітики порахували, що найнижчі оцінки на своїх позиціях отримали Сергій Сидорчук, Роман Яремчук і Олександр Караваєв. В їхній компанії Ноєр і Жота

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Після чемпіонату Європи продовжують підбивати його підсумки, визначають найкращих і найгірших. Авторитетний аналітичний сайт WhoScored склав символічну збірну футболістів, яких оцінили якнайнижче. Зараховували до неї гравців збірних, які пробилися до плей-оф. В неприємному списку виявилося троє представників збірної України.

До речі, фінал Євро-2020 встановив рекорд за кількістю глядачів. Всього турнір відвідало більше як мільйон фанатів.

На сайті WhoScored опублікували команду, члени якої найменше вразили фахівців. У ній найбільше українців: захисник Олександр Караваєв, хавбек Сергій Сидорчук та форвард Роман Яремчук. Ще чотири країни – Німеччину, Уельс, Португалію, Хорватію – представляють по два гравці. Зауважимо, що тут знамениті німці Антоніо Рюдігер і Мануель Ноєр, португальський форвард Ліверпуля Діогу Жота, Бернарду Сілва з МанСіті, добре нам знайомий хорватський захисник Домагой Віда.

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