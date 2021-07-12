Трое украинцев попали в число худших игроков Евро-2020

Аналитики посчитали, что самые низки оценки на своих позициях получили Сергей Сидорчук, Роман Яремчук и Александр Караваев. В их компании Нойер и Жота

Украина - Англия, Сидорчук, Кейн / Фото: Reuters

После чемпионата Европы продолжают подводить его итоги, определяют лучших и худших. Авторитетный аналитический сайт WhoScored составил символическую сборную футболистов, которых ниже всех оценили. Включали в него игроков сборных, которые пробились в плей-офф. В неприятном списке оказалось трое представителей сборной Украины.

К слову, финал Евро-2020 установил рекорд по количеству зрителей. Всего турнир посетило более миллиона фанатов.

На сайте WhoScored опубликовали команду, члены которой меньше всего впечатлили специалистов. В ней больше всего украинцев: защитник Александр Караваев, хавбек Сергей Сидорчук и форвард Роман Яремчук. Еще четыре нации – Германия, Уэльс, Португалия, Хорватия – представляют по два игрока. Заметим, что здесь знаменитые немцы Антонио Рюдигер и Мануэль Нойер, португальский форвард Ливерпуля Диогу Жота, Бернарду Силва из МанСити, хорошо нам знакомый хорватский защитник Домагой Вида.

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Смотрите, как украинцы проиграли австрийцам на финише группового этапа: