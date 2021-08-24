23 серпня 19:30 Відео
Львів 1
Інгулець 2
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Тризуб на все обличчя: такого Кличка ви ще не бачили

Любомир Луканюк
24 серпня, 16:15
Легендарний боксер Володимир Кличко привітав Україну з Днем незалежності і опублікував в соціальних мережах досить незвичайне фото

На обличчі Володимира Кличка герб України

Олімпійський чемпіон і колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів Володимир Кличко привітав Україну зі святом.

Читайте також: Мене, найтитулованішу! Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності України

"Тільки 30 років, але стільки випробувань випало на долю нашої держави за ці роки. Ми, українці, сьогодні захищаємо і будуємо свою країну! З нашою силою волі ми непереможні і подолаємо будь-які виклики і будь-якого ворога!

Люблю тебе, моя Україно!

З Днем Незалежності!

Реклама

Слава Україні!" , – написав Кличко в Facebook.

Раніше ми писали, що боксер Олександр Усик написав вірш українською мовою до Дня незалежності України. У своєму творі він називає Україну рідною матір'ю і бажає жити вічно.

Реклама