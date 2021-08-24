Тризуб на все лицо: такого Кличко вы еще не видели

На лице Владимира Кличко герб Украины

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Владимир Кличко поздравил Украину с праздником.

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"Только 30 лет, но столько испытаний выпало на долю нашего государства за эти годы. Мы, украинцы, сегодня защищаем и строим свою страну! С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые вызовы и любого врага!

Люблю тебя, моя Украина!

С Днем Независимости!

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Слава Украине!", – написал Кличко в Facebook.

Ранее мы писали, что боксер Александр Усик написал стих на украинском языке ко Дню независимости Украины. В своем произведении он называет Украину родной матерью и желает жить вечно.