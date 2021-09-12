12 вересня 14:00 Відео
Минай 2
Чорноморець 2
12 вересня 17:00 Відео
Колос 1
Маріуполь 3
12 вересня 19:30
Ворскла 2
Десна 2
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Триллер Ворскли і Десни: відео чотирьох голів та огляд матчу

Олег Люлька
12 вересня, 21:38
Десна в Полтаві зуміла відігратися, поступаючись Ворсклі по ходу зустрічі з рахунком 0:2. Поєдинок претендентів на єврокубкову зону завершився внічию – 2:2

Ворскла - Десна - 2:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

І третій недільний матч УПЛ подарував глядачам чотири голи.

Після 2:2 у грі Минай – Чорноморець і 1:3 у поєдинку Колос – Маріуполь вболівальники насолодилися гольовою феєрією і в зустрічі Ворскла – Десна.

Полтавці вже на 17-й хвилині вели 2:0 завдяки голам Пуцліна і Степанюка, проте вже за 15 хвилин рахунок на табло був рівним – 2:2. У Десни забили Волошин і Безбородько.

Таким бойовим миром гра в Полтаві і завершилася.

ВОРСКЛА – ДЕСНА – 2:2: ВІДЕО ГОЛІВ

Десна після 7 турів з 13 очками – четверта в турнірній таблиці УПЛ, Ворскла з 12 балами – на шостій сходинці.

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Ворскла – Десна – 2:2
Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 26, Безбородько, 32

Відзначимо, що сьомий тур УПЛ фінішує в понеділок, 13 вересня. У Луцьку зіграють рівненський Верес і ФК Львів.

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