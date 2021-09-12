Триллер Ворсклы и Десны: видео четырех голов и обзор матча

Ворскла - Десна - 2:2 / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

И третий воскресный матч УПЛ подарил зрителям четыре гола.

После 2:2 в игре Минай – Черноморец и 1:3 в поединке Колос – Мариуполь болельщики насладились голевой феерией и во встрече Ворскла – Десна.

Полтавчане уже к 17-й минуте вели 2:0 благодаря голам Пуцлина и Степанюка, однако уже спустя 15 минут счет на табло был равным – 2:2. У Десны забили Волошин и Безбородько.

Таким боевым миром игра в Полтаве и завершилась.

ВОРСКЛА – ДЕСНА – 2:2: ВИДЕО ГОЛОВ

Десна после 7 туров с 13 очками – четвертая в турнирной таблице УПЛ, Ворскла с 12 баллами – на шестом месте.

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Ворскла – Десна – 2:2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 26, Безбородько, 32

Отметим, что седьмой тур УПЛ финиширует в понедельник, 13 сентября. В Луцке сыграют ровенский Верес и ФК Львов.