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Минай 2
Черноморец 2
12 сентября 17:00 Видео
Колос 1
Мариуполь 3
12 сентября 19:30
Ворскла 2
Десна 2
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
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Черноморец --
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Шахтер --
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Динамо --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Триллер Ворсклы и Десны: видео четырех голов и обзор матча

Олег Люлька
12 сентября, 21:38
Десна в Полтаве сумела отыграться, уступая Ворскле по ходу встречи со счетом 0:2. Поединок претендентов на еврокубковую зону завершился вничью – 2:2

Ворскла - Десна - 2:2 / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

И третий воскресный матч УПЛ подарил зрителям четыре гола.

После 2:2 в игре Минай – Черноморец и 1:3 в поединке Колос – Мариуполь болельщики насладились голевой феерией и во встрече Ворскла – Десна.

Полтавчане уже к 17-й минуте вели 2:0 благодаря голам Пуцлина и Степанюка, однако уже спустя 15 минут счет на табло был равным – 2:2. У Десны забили Волошин и Безбородько.

Таким боевым миром игра в Полтаве и завершилась.

ВОРСКЛА – ДЕСНА – 2:2: ВИДЕО ГОЛОВ

Десна после 7 туров с 13 очками – четвертая в турнирной таблице УПЛ, Ворскла с 12 баллами – на шестом месте.

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Ворскла – Десна – 2:2
Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 26, Безбородько, 32

Отметим, что седьмой тур УПЛ финиширует в понедельник, 13 сентября. В Луцке сыграют ровенский Верес и ФК Львов.

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