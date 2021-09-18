22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 45’
Динамо 0
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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Челсі --
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Тричі намагався: захисник Динамо розповів про своє фіаско поза полем

Олег Люлька
18 вересня, 20:01
22-річний футболіст Динамо і збірної України Віталій Миколенко зізнався, що так і не зміг змусити себе вивчити англійську

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Віталія Миколенко постійно сватають до клубів ТОП-5 національних чемпіонатів Європи. Попри це, захисник Динамо так і не озброївся донині знанням англійської мови.

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"Чесно, намагався вчити англійську мову тричі. У школі не вдавалося. Кажу про нинішні часи. Починав років у 19, повчився місяців два – воно складно. Ти дуже втомлюєшся після ігор, тренувань, і змусити себе... Так, є час, але складно змусити, хочеться себе трохи пожаліти, відпочити, побити байдики"

"Я намагався вивчити англійську не через можливий перехід, просто хотілося розуміти людей. Я зараз розумію, але в розгорнутому вигляді не можу відповісти тому ж де Пені, який англійською зі мною розмовляє", – поскаржився Віталій Миколенко в інтерв'ю BurBuzz

Нагадаємо, свого часу Миколенко отримав на горіхи від Шевченка через посмішку: в Динамо досі сміються.

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