Тричі намагався: захисник Динамо розповів про своє фіаско поза полем

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Віталія Миколенко постійно сватають до клубів ТОП-5 національних чемпіонатів Європи. Попри це, захисник Динамо так і не озброївся донині знанням англійської мови.

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"Чесно, намагався вчити англійську мову тричі. У школі не вдавалося. Кажу про нинішні часи. Починав років у 19, повчився місяців два – воно складно. Ти дуже втомлюєшся після ігор, тренувань, і змусити себе... Так, є час, але складно змусити, хочеться себе трохи пожаліти, відпочити, побити байдики"

"Я намагався вивчити англійську не через можливий перехід, просто хотілося розуміти людей. Я зараз розумію, але в розгорнутому вигляді не можу відповісти тому ж де Пені, який англійською зі мною розмовляє", – поскаржився Віталій Миколенко в інтерв'ю BurBuzz

Нагадаємо, свого часу Миколенко отримав на горіхи від Шевченка через посмішку: в Динамо досі сміються.