22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 45’
Динамо 0
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
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Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
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2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Динамо --
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Интер --
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Манчестер Сити --
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Ливерпуль --
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Спортинг --
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Три раза пытался: защитник Динамо рассказал о своем фиаско вне поля

Олег Люлька
18 сентября, 20:01
22-летний футболист Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко признался, что так и не смог заставить себя выучить английский

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Виталия Миколенко то и дело сватают в клубы ТОП-5 национальных чемпионатов Европы. Несмотря на это, защитник Динамо так и не вооружился по сей день знанием английского языка.

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"Честно, пытался учить английский язык раза три. В школе не получалось. Сейчас. Начинал лет в 19, поучился месяца два – оно сложно. Ты сильно устаешь после игр, тренировок, и заставить себя... Да, есть время, но сложно заставить, хочется себя чуть пожалеть, отдохнуть, дурака повалять.

"Я пытался выучить английский не из-за возможного перехода, просто хотелось понимать людей. Я сейчас понимаю, но в развернутом виде не могу ответить тому же де Пене, который на английском со мной разговаривает", – посетовал Виталий Миколенко в интервью BurBuzz

Напомним, в свое время Миколенко получил разнос от Шевченко из-за улыбки: в Динамо до сих пор смеются.

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