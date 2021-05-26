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Как Миколенко получил разнос от Шевченко из-за улыбки: в Динамо до сих пор смеются

Елена Павлова Елена Павлова
26 мая, 19:15
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Защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко рассказал, что ему тогда было непросто, а улыбка на самом деле выглядела не так, как могло показаться
Виталий Миколенко вернулся в сборную к Андрею Шевченко
Виталий Миколенко вернулся в сборную к Андрею Шевченко / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко, который сейчас готовится к Евро-2020, вспомнил, как осенью прошлого года стал героем Интернета. На одной из тренировок перед матчем с Испанией наставник национальной команды Андрей Шевченко жестко поговорил с Миколенко из-за улыбки: "Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха".

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"После выхода на Евро сборная не собиралась почти год, а потом стартовала в Лиги наций: обыграла Швейцарию, но уступила в Испании. В спарринге во Франции было самое крупное поражение в моей карьере — 1:7. Впрочем, о причинах того провала все хорошо знают. Перед Германией и Испанией мы поменяли игру. А в промежутке между этими поединками я, конечно, прилично влип. Стал героем Интернета", – рассказал Виталий Команда №1

"Признаюсь, мне было непросто, а моя улыбка, за которую досталось от Андрея Шевченко, на самом деле выглядела не так, как могло показаться. Но тогда главный тренер так передернул команду, что мы взяли — и обыграли испанцев. В Динамо Олег Гусев до сих пор в шутку повторяет: "Не надо смеяться, сынок"

Ранее мы сообщали, что Виталий Миколенко сыграет на Евро-2020. У защитника команды нет перелома руки, и он сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды.

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