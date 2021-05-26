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Як Миколенко отримав рознос від Шевченка через посмішку: в Динамо досі сміються

Олена Павлова Олена Павлова
26 травня, 19:15
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Захисник збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко розповів, що йому тоді було непросто, а посмішка насправді виглядала не так, як могло здатися
Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка
Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Захисник збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко, який зараз готується до Євро-2020, згадав, як восени минулого року став героєм Інтернету. На одному з тренувань перед матчем з Іспанією наставник національної команди Андрій Шевченко жорстко поговорив з Миколенко через посмішку: "Не треба сміятися, синку. Мені не до сміху".

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"Після виходу на Євро збірна не збиралася майже рік, а потім стартувала в Ліги націй: обіграла Швейцарію, але поступилася в Іспанії. У спарингу у Франції була найбільша поразка в моїй кар'єрі – 1:7. Втім, про причини того провалу всі добре знають. Перед Німеччиною та Іспанією ми поміняли гру. А в проміжку між цими поєдинками я, звичайно, пристойно влип. Став героєм Інтернету", – розповів Віталій Команда №1

"Зізнаюся, мені було непросто, а моя посмішка, за яку дісталося від Андрія Шевченка, насправді виглядала не так, як могло здатися. Але тоді головний тренер так пересмикнув команду, що ми взяли – і обіграли іспанців. У Динамо Олег Гусєв досі жартома повторює: "Не треба сміятися, синку"

Раніше ми повідомляли, що Віталій Миколенко зіграє на Євро-2020. У захисника команди немає перелому руки, і він зможе взяти участь в тренувальному зборі національної команди.

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