15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Три мільйони євро у Зорі уже в кишені: призові в Лізі конференцій

Олег Люлька
16 вересня, 14:16
Сьогодні луганська Зоря зіграє перший матч у груповому раунді нового єврокубка – Ліги конференцій УЄФА: скільки український клуб може там заробити

Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

У четвер, 16 вересня, відбудеться перший в історії українського футболу матч групового раунду Ліги конференцій. Зоря в Норвегії грає з тамтешнім клубом Буде-Глімт. Початок о 22:00. Онлайн Буде-Глімт – Зоря доступний на нашому сайті.

Незважаючи на те, що Ліга конференцій – третій за рангом єврокубок після Ліги чемпіонів і Ліги Європи, за призовими від УЄФА він не надто поступається другому. Такі клуби, як Зоря, в цих змаганнях можуть спокійно заробити на рік безбідного існування.

Більш того, за даними football-coefficient.eu, Зоря вже поповнила свою скарбничку на 3,8 млн євро за рахунок призових нинішнього сезону і єврокубкового коефіцієнта за десять років. Далі може бути більше.

ПРИЗОВІ В ЛІЗІ КОНФЕРЕНЦІЙ

  • Вихід до групового етапу: 2 940 000 євро
  • Виграний матч на груповому етапі: 500 000 євро
  • Нічия на груповому етапі: 166 000 євро
  • 1-ша сходинка на груповому етапі: 650 000 євро
  • 2-га сходинка на груповому етапі: 325 000 євро
  • Вихід до раунду плей-оф: 300 000 євро
  • 1/8 фіналу: 600 000 євро
  • 1/4 фіналу: 1 000 000 євро
  • 1/2 фіналу: 2 000 000 євро
  • Програш у фіналі: 3 000 000 євро
  • Чемпіон: 5 000 000 євро

Трофей Ліги конференцій складається з 32 звивистих граней / Фото: UEFA.com

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Відзначимо, що крім норвезького клубу Буде-Глімт, у групі із Зорею грають Рома, очолювана Жозе Моурінью, і софійський ЦСКА.

Читайте також: Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня

Переможці восьми груп Ліги конференцій напряму виходять до 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що посіли треті рядки в групах Ліги Європи, за решту вісім путівок до 1/8 фіналу.

Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

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