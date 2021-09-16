15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Три миллиона евро у Зари уже в кармане: призовые в Лиге конференций

Олег Люлька
16 сентября, 14:16
Сегодня луганская Заря сыграет первый матч в групповом раунде нового еврокубка – Лиги конференций УЕФА: сколько украинский клуб может там заработать

Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

В четверг, 16 сентября, состоится первый в истории украинского футбола матч группового раунда Лиги конференций. Заря в Норвегии играет с тамошним клубом Буде-Глимт. Начало в 22:00. Онлайн Буде-Глимт – Заря доступен на нашем сайте.

Несмотря на то, что Лига конференций – третий по рангу еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы, по части призовых от УЕФА он не сильно уступает второму. Такие клубы, как Заря, в этих соревнованиях могут спокойно заработать на год безбедного существования.

Более того, по данным football-coefficient.eu, Заря уже пополнила свою копилку на 3,8 млн евро за счет призовых нынешнего сезона и еврокубкового коэффициента за десять лет. Дальше может быть больше.

ПРИЗОВЫЕ В ЛИГЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

  • Выход в групповой этап: 2 940 000 евро
  • Выигранный матч на групповом этапе: 500 000 евро
  • Ничья на групповом этапе: 166 000 евро
  • 1-е место в групповом этапе: 650 000 евро
  • 2-е место в групповом этапе: 325 000 евро
  • Выход в раунд плей-офф: 300 000 евро
  • 1/8 финала: 600 000 евро
  • 1/4 финала: 1 000 000 евро
  • 1/2 финала: 2 000 000 евро
  • Проигрыш в финале: 3 000 000 евро
  • Чемпион: 5 000 000 евро

Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней / Фото: UEFA.com

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Отметим, что помимо норвежского клуба Буде-Глимт, в группе с Зарей играют Рома, возглавляемая Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА.

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Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.

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