Три миллиона евро у Зари уже в кармане: призовые в Лиге конференций

Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images
В четверг, 16 сентября, состоится первый в истории украинского футбола матч группового раунда Лиги конференций. Заря в Норвегии играет с тамошним клубом Буде-Глимт. Начало в 22:00. Онлайн Буде-Глимт – Заря доступен на нашем сайте.
Несмотря на то, что Лига конференций – третий по рангу еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы, по части призовых от УЕФА он не сильно уступает второму. Такие клубы, как Заря, в этих соревнованиях могут спокойно заработать на год безбедного существования.
Более того, по данным football-coefficient.eu, Заря уже пополнила свою копилку на 3,8 млн евро за счет призовых нынешнего сезона и еврокубкового коэффициента за десять лет. Дальше может быть больше.
ПРИЗОВЫЕ В ЛИГЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
- Выход в групповой этап: 2 940 000 евро
- Выигранный матч на групповом этапе: 500 000 евро
- Ничья на групповом этапе: 166 000 евро
- 1-е место в групповом этапе: 650 000 евро
- 2-е место в групповом этапе: 325 000 евро
- Выход в раунд плей-офф: 300 000 евро
- 1/8 финала: 600 000 евро
- 1/4 финала: 1 000 000 евро
- 1/2 финала: 2 000 000 евро
- Проигрыш в финале: 3 000 000 евро
- Чемпион: 5 000 000 евро
Отметим, что помимо норвежского клуба Буде-Глимт, в группе с Зарей играют Рома, возглавляемая Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА.
Читайте также: Буде-Глимт – Заря и другие: расписание матчей Лиги конференций 16 сентября
Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.
Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.