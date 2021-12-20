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Три біатлоністки можуть пакувати валізи до Пекіна. Велепець назвав, хто їде на Олімпіаду-2022

Сергій Шаховець
20 грудня, 16:38
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону вже визначився зі складом команди на Олімпійських іграх у Пекіні

Олена Білосюк поїде на зимову Олімпіаду-2022 / Фото: biathlon.com.ua

Минулої неділі завершився четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону 2021/22. Найкращий результат серед українок в Ансі показала Олена Білосюк, яка фінішувала 18-ю у спринті.

Після закінчення четвертого етапу Урош Велепець відповів на запитання щодо складу збірної України на зимовій Олімпіаді-2022.

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"Зараз більш-менш зрозуміло за трьома дівчатами, які були у масстарті. Вони вже демонструють нормальний рівень.

За іншими двома місцями у команді, розглядатимемо ще трьох спортсменок", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Додамо, що у масстарті у французькому Ансі виступали Дар'я Блашко, Юлія Джима та Олена Білосюк. Найкращий результат показала Дар'я, яка фінішувала на 26-му місці з 30-ти учасниць.

Нагадаємо, що Юлія Джима візьме участь у традиційних "Різдвяній гонці", яка пройде у Рупольдінгу 28 грудня. Другим учасником від України буде Дмитро Підручний.

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Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці / Фото: Getty Images