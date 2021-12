Найкращі з кінця. Українські біатлоністки провалили мас-старт в Ансі

Останньою жіночою гонкою на Кубку світу перед новорічною перервою став мас-старт. У гонці взяли участь 30 біатлоністок, у тому числі троє українок: Дар'я Блашко, Юлія Джима та Олена Білосюк.

Переможцницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг, яка допустила два промахи та закінчила дистанцію 12,5 км з часом 35:21,7.

Другою фінішувала француженка Жюлья Сімон, бронза у Крістіни Рєзцової з Росії.

First victory yesterday, follow-up today! Elvira Oeberg wins the mass start in @BiathlonALGB

Українські біатлоністки знову розчарували, посівши три місця у нижній п'ятірці. Найкращий результат показала Дар'я Блашко, яка із чотирма промахами фінішувала на 26-му місці.

Юлія Джима завалила стрільбу, допустивши сім промахів вона прийшла на фініш 28-ю. Олена Білосюк замкнула жіночий мас-старт на 30-му місці.

Результати жіночого мас-старту:

1. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) – 35:21,7 (1+1+0+0)

2. Жюлья Сімон (Франція) – +10,7 (0+0+1+1)

3. Крістіна Резцова (Росія) – +12,1 (0+0+1+1)

...

26. Дар'я Блашко (Україна) – +3:22,5 (1+1+1+1)

28. Юлія Джима (Україна) – +4:05,8 (0+2+0+5)

30. Олена Білосюк (Україна) – +5:12,6 (2+0+1+1)

Elvira Oeberg does it again – this time in the @BiathlonALGB mass start and first podium for Kristina Reztsova!



Elvira Oeberg

Julia Simon

Kristina Reztsova



Watch all competitions live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/xdE3UiiiBn