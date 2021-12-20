Три биатлонистки могут паковать чемоданы в Пекин. Велепец назвал кто едет на Олимпиаду-2022

Елена Билосюк поедет на зимнюю Олимпиаду-2022 / Фото: biathlon.com.ua
В минувшее воскресенье завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2021/22. Лучший результат среди украинок в Анси показала Елена Билосюк, которая финишировала 18-й в спринте.
После окончания четвертого этапа Урош Велепец ответил на вопрос, о составе сборной Украины на зимней Олимпиаде-2022.
"Сейчас более-менее понятно по троим девушкам, которые были в масс-старте. Они уже показывают обычный уровень.
По другим двум местам в команде, будем рассматривать еще трех спортсменок", – сказал Велепец в интервью Суспільне.Спорт.
Добавим, что в масс-старте во французском Анси выступали Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк. Лучший результат показала Дарья, которая финишировала на 26-м месте из 30-ти участниц.
Напомним, что Юлия Джима примет участие в традиционной "Рождественской гонке", которая пройдет в Рупольдинге 28 декабря. Вторым участником от Украины будет Дмитрий Пидручный.