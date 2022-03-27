Третя світова почалася! Володимир Кличко розплющив очі Заходу

Кличко-молодший шокував американців / Фото: MSNBC

Американські ЗМІ шоковані. Кличко-молодший, який неодноразово розповідав про реалії війни в Україні, вразив зарубіжних журналістів черговою заявою.

Володимир Кличко шокує американські ЗМІ

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Звернення Володимира Кличка

На думку українського ексчемпіона, на території України вже розгортається справжня третя світова війна. З такою заявою він виступив в ефірі американського каналу MSNBC:

"Якщо ми говоримо про Третю світову війну, якої всі бояться, вона вже почалася в Україні. Це безглузда війна, яку розв'язала путінська Росія, вбиваючи людей та фактично розпочавши геноцид українського народу. Їхня пропаганда каже, що українці – помилка історії. Цей абсурд має скінчитися. І чим швидше це станеться, тим краще.

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Крім того, Володимир Кличко вкотре закликав світ до допомоги Україні, назвавши основні напрямки:

" Зараз нам потрібна гуманітарна допомога та військова техніка. Нам потрібно багато всього та у великій кількості. Я обіцяю, що ми, українці, повернем у рази більше, бо ми захищаємо не лише Україну, а й світ".

Володимир Кличко був змушений відзначати своє 46-річчя під обстрілами рашистської армії.