Третья мировая уже началась! Владимир Кличко открыл глаза Западу

Кличко-младший шокировал американцев / Фото: MSNBC

Американские СМИ в шоке. Кличко-младший, который неоднократно рассказывал о реалиях войны в Украине, поразил зарубежных журналистов очередным заявлением.

Владимир Кличко шокирует американские СМИ

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Обращение Владимира Кличко

По мнению украинского экс-чемпиона, на территории Украины уже разворачивается настоящая третья мировая война. С таким заявлением он выступил в эфире американского канала MSNBC:

"Если мы говорим о Третьей мировой войне, которой все боятся, она уже началась в Украине. Это бессмысленная война, которую развязала путинская Россия, убивая людей и фактически начав геноцид украинского народа. Их пропаганда говорит, что украинцы – ошибка истории. Этот абсурд должен закончиться. И чем быстрее это произойдет, тем лучше."

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Кроме того, Владимир Кличко в очередной раз призвал мир к помощи Украине, назвав основные направления:

"Сейчас нам необходима гуманитарная помощь и военная техника. Нам нужно много всего и в большом количестве. Я обещаю, что мы, украинцы, вернем в разы больше, потому что мы защищаем не только Украину, но и мир."

Владимир Кличко был вынужден отмечать свое 46-летие под обстрелами рашистской армии.