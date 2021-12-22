Тренера Усика розповів, чому той переможе Ф'юрі

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Директор команди Олександра Усика та один із його тренерів Сергій Лапін-молодший розповів, чому потенційний бій українця проти Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті завершиться поразкою Циганського короля.

"У Ф'юрі перевага у розмірах, він рухливий і швидкий як для боксера своїх габаритів. Але з величезними суперваговиками є нюанс. Йдеться про їхні кондиції у бою з 12 раундів. Той темп, який задає Олександр, нинішні суперважі не витримують", - наводить слова Сергія Лапіна Mybettingsites.co.uk.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

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"Технічно це буде дуже цікаво. У Тайсона дуже незручна для суперників техніка. Але щоб завдати серію ударів, йому доведеться витратити багато зусиль і це його знищить. Зрештою перевага Ф'юрі у вазі та зрості не матиме значення: Усик підлаштовується під будь-кого. Прихильники боксу скоро побачать, як Олександр наведе лад у суперважах", – додав Лапін.

Сергій Лапін і Олександр Усик / Фото: Instagram

Очікується, що навесні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть захист своїх титулів – проти Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта відповідно. Якщо ці бої завершаться перемогами Усика та Ф'юрі, у другій половині 2022 року вони можуть побитися один з одним за звання короля суперважів.

Щоправда, недавно Ф'юрі викреслив Усика зі списку бажаних суперників на 2022 рік. Злякався?

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