Тренер Усика рассказал, почему тот победит Фьюри

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Директор команды Александра Усика и один из его тренеров Сергей Лапин-младший рассказал, почему потенциальный бой украинца против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте завершится поражением Цыганского короля.

"У Фьюри преимущество в размерах, он подвижен и быстр как для боксера своих габаритов. Но с огромными супертяжеловесами есть нюанс. Речь об их кондициях в бою из 12 раундов. Тот темп, который задает Александр, сегодняшние супертяжи не выдержат", – приводит слова Сергея Лапина Mybettingsites.co.uk.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

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"Технически это будет очень интересно. У Тайсона очень неудобная для соперников техника. Но чтобы нанести серию ударов, ему придется затратить много усилий, и это его уничтожит. В конечном итоге преимущество Фьюри в весе и росте не будет иметь значения: Усик подстраивается под любого. Любители бокса скоро увидят, как Александр наведет порядок в супертяжах", – добавил Лапин.

Сергей Лапин и Александр Усик / Фото: Instagram

Ожидается, что весной Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут защиту своих титулов – против Энтони Джошуа и Диллиана Уайта соответственно. Если эти бои завершатся победами Усика и Фьюри, во второй половине 2022 года они могут подраться друг с другом за звание короля супертяжей.

Правда, недавно Фьюри вычеркнул Усика из списка желанных соперников на 2022 год. Испугался?

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