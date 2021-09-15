15 вересня 19:45
Шериф 2
Шахтар 0
15 вересня 19:45
Бешикташ 1
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15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
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Чорноморець --
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Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
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Дніпро-1 --
Верес --
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Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Тренер Шахтаря чесно назвав причину поразки від Шерифа

Андрій Трофімов
15 вересня, 23:14
Наставник донецького клубу вважає, що "гірникам" не пощастило в Тирасполі. Плюс вони ще не стали сильною командою

Роберто Де Дзербі - про матч в Молдові / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні в першому турі Ліги чемпіонів Шахтар в гостях програв Шерифу – 0:2 .

Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі прокоментував підсумок зустрічі в Тирасполі.

"У футболі завжди можна програти. Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а Шерифу, навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить, ми винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою.

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Сильна команда не повинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Думаю, ми станемо сильною командою. Той, хто говорить, що ми вже є сильною командою на сьогодні, говорить неправду. Але я впевнений, що, завдяки наполегливій роботі, я і команда можемо прогресувати", – цитує Де Дзербі sport.ua.

Нагадаємо, що в іншому матчі нашої групи Інтер грає з Реалом – дивіться онлайн-трансляцію поєдинку.

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