Тренер Шахтера честно назвал причину поражения от Шерифа

Роберто Де Дзерби - о матче в Молдове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в первом туре Лиги чемпионов Шахтер в гостях проиграл Шерифу – 0:2.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал итог встречи в Тирасполе.

"В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а Шерифу, наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой.

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Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать", – цитирует Де Дзерби sport.ua.

Напомним, что в другом матче нашей группы Интер играет с Реалом – смотрите онлайн-трансляцию поединка.