15 сентября 19:45
Шериф 2
Шахтер 0
15 сентября 19:45
Бешикташ 1
Боруссия Д 2
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Тренер Шахтера честно назвал причину поражения от Шерифа

Андрей Трофимов
15 сентября, 23:14
Наставник донецкого клуба считает, что "горнякам" не повезло в Тирасполе. Плюс они еще не стали сильной командой

Роберто Де Дзерби - о матче в Молдове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в первом туре Лиги чемпионов Шахтер в гостях проиграл Шерифу – 0:2.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал итог встречи в Тирасполе.

"В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а Шерифу, наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой.

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Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать", – цитирует Де Дзерби sport.ua.

Напомним, что в другом матче нашей группы Интер играет с Реалом – смотрите онлайн-трансляцию поединка.

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