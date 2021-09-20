22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Тренер збірної України взяв до рук автомат. Такий би став у нагоді в АТО

Андрій Трофімов
20 вересня, 15:36
Відомий український футбольний голкіпер Олександр Шовковський пішов в тир, щоб розігнати починаючу осінню нудьгу

Шовковський любить постріляти

Олександр Шовковський відомий не тільки своєю любов'ю до футболу. Колишній воротар київського Динамо і збірної України любить постріляти.

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В Instagram Шовковський виклав фотографію з тиру, де він тримає в руках автомат.

"Вдалося трохи розігнати осінню нудьгу, що починається. Обов'язково зайду ще на наступному тижні!" – написав Олександр в соцмережах.

Його вміння стріляти стало б в нагоді і в АТО. Дивіться, як футболіст майстерно управляється зі зброєю.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський довгий час працював у тренерському штабі Андрія Шевченка. Тепер у збірній України він буде допомагати Олександру Петракову.

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