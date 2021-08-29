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Помічники тренера збірної України представлені офіційно. Хто вони і що говорять

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
29 серпня, 15:30
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Штаб Петракова офіційно представлений. До нього увійшли два асистенти, тренер воротарів і два тренери з фізпідготовки
Тренерський штаб збірної України з футболу
Тренерський штаб збірної України з футболу

Сьогодні на експерт-клубі відбулася презентація тренерського штабу збірної України. Всі помічники Олександра Петракова були відомі заздалегідь. Це Андрій Анненков, Олександр Шовковський, В'ячеслав Кернозенко, В'ячеслав Руженцев і Іван Баштовий.

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Петраков окремо підкреслив, що не вів переговорів з Олегом Гусєвим.

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Олександр Петраков, в.о. головного тренера

Олександр Петраков
Олександр Петраков

"Контракт у мене підписаний. Мені дуже приємно, що ви за мене всі переживаєте. Про контракт, про моє матеріальне забезпечення. Все нормально, зі мною вчинили порядно, не хвилюйтеся. А далі (терміни контракту – прим. ред.) – інформація конфіденційна".

"Спочатку було важко. Я погодився, переживав, взяв на себе величезну відповідальність. Але зараз вже нормально. Сьогодні побачу хлопців. Я з усіма розмовляв. Я вже в процесі, втягнувся", – розповідає Петраков.

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Андрій Анненков, асистент тренера

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Андрій Анненков
Андрій Анненков

У 2005 році в Борисфені завершив кар'єру футболіста. У 2007 році став помічником головного тренера клубу Княжа, через рік перейшов на Прикарпатті на ту ж посаду. У 2009-2013 роках працював дитячим тренером в Арсеналі (Київ).

У лютому 2014 року був призначений головним тренером київського Арсеналу, де працював до серпня 2015 го. У червні 2017 року став тренером Динамо U-19. У 2019, працюючи в штабі Петракова зі збірною U20, став чемпіоном світу.

"Призначення пройшло для мене несподівано, трохи шокувало. Відповідальність висока. Прийнявши таке рішення ми розуміємо, на що йдемо. Постараємося виконати ті завдання, які стоять перед командою: потрапити на чемпіонат світу", – говорить Анненков.

Олександр Шовковський, асистент тренера

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський

Завершив кар'єру футболіста в 2016 році. З 2018 року працює асистентом тренера національної збірної.

"Емоції після Євро? Повне спустошення. То був прекрасний етап роботи в збірній України. На жаль, склалося як склалося. Це вже історія, ми перевернули цю сторінку".

"Хочу подякувати Олександру Васильовичу за те, що запропонував мені увійти до тренерського штабу. Думаю, що мій досвід стане в нагоді. Високі завдання ніхто не відміняв. Ми високо підняли планку і потрібно її тримати", – вважає Шовковський.

В'ячеслав Кернозенко, тренер воротарів

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В'ячеслав Кернозенко
В'ячеслав Кернозенко

Завершив кар'єру в 2010 році. Працював в Динамо, казахстанському клубі Восток, Севастополі, Дніпрі. З 2017 року – тренер воротарів в Колосі. В 2019 був тренером воротарів у збірній України U20 в штабі Петракова.

"Які почуття у всіх нас сьогодні? У першу чергу, потрібно говорити про відповідальність. Є короткий час, є завдання, ми спробуємо їх вирішити".

В'ячеслав Руженцев, тренер з фізпідготовки

В'ячеслав Руженцев
В'ячеслав Руженцев

Працював в збірній України U20, яка стала чемпіоном світу під керівництвом Петракова.

"Дійсно, у мене є великий досвід ігор і відносин з футболістами в такому напруженому графіку, як на чемпіонаті світу. У нас вийшло. На таких змаганнях на перше місце виходить більше не підготовка, а відновлення".

"Будемо брати цей досвід і доносити до хлопців. Будемо разом прагнути до перемог і виходу на чемпіонат світу".

Іван Баштовий, тренер з фізпідготовки

Іван Баштовий
Іван Баштовий

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На презентації був відсутній. Сьогодні його клуб, Шахтар, проводить матч в чемпіонаті України. Онлайн Минай – Шахтар – з 17:00.

Відео з презентації тренерського штабу збірної України:

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