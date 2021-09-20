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Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Тренер сборной Украины взял в руки автомат. Такой бы пригодился в АТО

Андрей Трофимов
20 сентября, 15:36
Известный украинский футбольный голкипер Александр Шовковский пошел в тир, чтобы разогнать начинающую осеннюю хандру

Шовковский любит пострелять

Александр Шовковский известен не только своей любовью к футболу. Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины любит пострелять.

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В Instagram Шовковский выложил фотографию из тира, где он держит в руках автомат.

"Удалось немного разогнать начинающую осеннюю хандру. Обязательно зайду еще на следующей неделе!" – написал Александр в соцсетях.

Его умение стрелять пригодилось бы и в АТО. Смотрите, как футболист мастерски управляется с оружием.

Напомним, что Александр Шовковский долгое время работал в тренерском штабе Андрея Шевченко. Теперь в сборной Украины он будет помогать Александру Петракову.

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