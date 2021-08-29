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Помощники тренера сборной Украины представлены официально. Кто они и что говорят

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 августа, 15:30
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Штаб Петракова официально представлен. В него вошли два ассистента, тренер вратарей и два тренера по физподготовке
Тренерский штаб сборной Украины по футболу
Тренерский штаб сборной Украины по футболу

Сегодня на эксперт-клубе состоялась презентация тренерского штаба сборной Украины. Все помощники Александра Петракова были известны заранее. Это Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

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Петраков отдельно подчеркнул, что не вел переговоров с Олегом Гусевым.

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Александр Петраков, и.о. главного тренера

Александр Петраков
Александр Петраков

"Контракт у меня подписан. Мне очень приятно, что вы за меня все переживаете. О контракте, о моем материальном обеспечении. Все нормально, со мной поступили порядочно, не волнуйтесь. А дальше (сроки контракта – прим. ред.) – информация конфиденциальная".

"Поначалу было тяжело. Я согласился, переживал, взял на себя огромную ответственность. Но сейчас уже нормально. Сегодня увижу ребят. Я со всеми созванивался. Я уже в процессе, втянулся", – рассказывает Петраков.

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Андрей Анненков, ассистент тренера

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Андрей Анненков
Андрей Анненков

В 2005 году в Борисфене завершил карьеру футболиста. В 2007 году стал помощником главного тренера клуба Княжа, через год перешел в Прикарпатье на ту же должность. В 2009-2013 годах работал детским тренером в Арсенале (Киев).

В феврале 2014 года был назначен главным тренером киевского Арсенала, где работал до августа 2015-го. В июне 2017 года стал тренером Динамо U-19. В 2019 году, работая в штабе Петракова со сборной U20, стал чемпионом мира.

"Назначение прошло для меня неожиданно, немного шокировало. Ответственность высокая. Приняв такое решение мы понимаем, на что идем. Постараемся выполнить те задачи, которые стоят перед командой: попасть на чемпионат мира", – говорит Анненков.

Александр Шовковский, ассистент тренера

Александр Шовковский
Александр Шовковский

Завершил карьеру футболиста в 2016 году. С 2018 года работает ассистентом тренера национальной сборной.

"Эмоции после Евро? Полное опустошение. То был прекрасный этап работы в сборной Украины. К сожалению, сложилось как сложилось. Это уже история, мы перевернули эту страницу".

"Хочу поблагодарить Александра Васильевича за то, что предложил мне войти в тренерский штаб. Думаю, что мой опыт пригодится. Высокие задачи никто не отменял. Мы высоко подняли планку и нужно ее держать", – считает Шовковский.

Вячеслав Кернозенко, тренер вратарей

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Вячеслав Кернозенко
Вячеслав Кернозенко

Завершил карьеру в 2010 году. Работал в Динамо, казахстанском Востоке, Севастополе, Днепре. С 2017 года – тренер вратарей в Колосе, в 2019 был тренером вратарей в сборной Украины U20 в штабе Петракова.

"Какие чувства у всех нас сегодня? В первую очередь, нужно говорить об ответственности. Есть короткое время, есть задачи, мы попытаемся их решить".

Вячеслав Руженцев, тренер по физподготовке

Вячеслав Руженцев
Вячеслав Руженцев

Работал в сборной Украины U20, которая стала чемпионом мира под руководством Петракова.

"Действительно, у меня есть большой опыт игр и отношений с футболистами в таком напряженном графике, как на чемпионате мира. У нас получилось. На таких соревнованиях во главу угла становится больше не подготовка, а восстановление".

"Будем брать этот опыт и доносить до ребят. Будем вместе стремиться к победам и выходу на чемпионат мира".

Иван Баштовый, тренер по физподготовке

Иван Баштовый
Иван Баштовый

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На презентации не присутствовал. Сегодня его клуб, Шахтер, проводит матч в чемпионате Украины. Онлайн Минай – Шахтер – с 17:00.

Видео с презентации тренерского штаба сборной Украины:

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