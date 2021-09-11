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18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
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Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Тренер збірної України: "Ми добре підготувалися до матчу з Росією"

Сергій Шаховець
11 вересня, 12:38
Команди України і Росії зіграють в 1/8 фіналу волейбольного Євро-2021

Збірна України зіграє на волейбольному Євро-2021 зіграє проти Росії / Фото: eurovolley.cev.eu

Сьогодні, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 чемпіонату Європи зіграє проти срібних медалістів Олімпіади-2020 – збірної Росії. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

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Напередодні епічної битви головний тренер української команди Угіс Крастіньш в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua розповів про майбутній поєдинок.

"Я припускав різні варіанти, хто нам може дістатися з їхньої групи, але, чесно кажучи, не розраховував, що це буде збірна Росії.

Наш суперник грає на високому рівні, на Олімпіаді завоював срібло. Але це волейбол. Будь-який матч починається з рахунку 0:0, все починається з рівних шансів. Тому ми не здаємося супернику раніше, ніж це може статися на майданчику.

Я вважаю, що ми в хорошій формі, все нормально. Звичайно, є нюанси, але ідеально ніколи нічого не буває. На мій погляд, ми добре підготувалися до матчу з Росією", – сказав головний тренер збірної України з волейболу.

Нагадаємо, що на груповому етапі чемпіонату Європи з волейболу українці посіли третє місце в групі й вийшли в плей-оф.

Всі матчі чоловічої збірної України на волейбольному Євро-2021 .

  • Греція – Україна – 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
  • Україна – Сербія – 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)
  • Португалія – Україна – 2:3 (18:25, 23:25 25:21, 26:24, 11:15)
  • Україна – Бельгія – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
  • Польща – Україна – 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)

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