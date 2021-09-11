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Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
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Рух --
18 сентября 00:00
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Колос --
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25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Тренер сборной Украины: "Мы хорошо подготовились к матчу с Россией"

Сергей Шаховец
11 сентября, 12:38
Команды Украины и России сыграют в 1/8 финала волейбольного Евро-2021

Сборная Украины сыграет на волейбольном Евро-2021 сыграет против России / Фото: eurovolley.cev.eu

Сегодня, 11 сентября, мужская сборная Украины по волейболу в 1/8 чемпионата Европы сыграет против серебряных медалистов Олимпиады-2020 – сборной России. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

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Накануне эпической битвы главный тренер украинской команды Угис Крастиньш в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о предстоящем поединке.

"Я предполагал разные варианты, кто нам может достаться из их группы, но, честно говоря, не рассчитывал, что это будет сборная России.

Наш соперник играет на высоком уровне, на Олимпиаде завоевал серебро. Но это волейбол. Любой матч начинается со счета 0:0, все начинается с равных шансов. Поэтому мы не сдаемся сопернику раньше, чем это может произойти на площадке.

Я считаю, что мы в хорошей форме, все нормально. Конечно, есть нюансы, но идеально никогда ничего не бывает. На мой взгляд, мы хорошо подготовились к матчу с Россией", – сказал главный тренер сборной Украины по волейболу.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу украинцы заняли третье место в группе и вышли в плей-офф.

Все матчи мужской сборной Украины на волейбольном Евро-2021.

  • Греция – Украина – 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
  • Украина – Сербия – 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)
  • Португалия – Украина – 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)
  • Украина – Бельгия – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
  • Польша – Украина – 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)

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