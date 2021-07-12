Тренер збірної Англії пояснив вибір пенальтістів у фіналі Євро з Італією

Гарет Саутгейт заявив, що він сам вирішив, хто братиме участь у серії 11-метрових, і всю провину за невдачу взяв на себе. Але далеко не всі йому вірять

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Збірна Італії вдруге стала чемпіоном Європи, перегравши у Лондоні команду Англії. Долю трофея вирішила "футбольна лотерея", в якій більш вдалими виявилися гості. Лише половина ударів з "точки" досягла мети, підопічні Роберто Манчіні перемогли 3:2. Однак у господарів двічі не змогли забити футболісти, які вийшли на заміну на останній хвилині – Маркус Решфорд і Джейдон Санчо, а вирішальний удар довірили 19-річному Букайо Сака з Арсеналу.

Тим часом Моурінью жорстко розмазав збірну Англії після фіналу: "Вони втекли від відповідальності".

Після гри головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт сказав, що команду пенальтистів формував він сам. Його слова наводить BBC:

"Я вибрав гравців, що битимуть, по тому, як і що футболісти робили на тренуваннях. За це відповідаю я. Ми перемагали як команда, а тепер всі разом несемо відповідальність за те, що не змогли виграти цей матч. Але що стосується пенальті – це був мій вибір, який цілком лежить на мені".

Нагадаємо, що кіпер англійців Джордан Пікфорд впорався з ударами Андреа Белотті і Жоржиньйо, але цього не вистачило навіть для продовження серії пенальті.

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